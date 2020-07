Premier League : Liverpools Matip glaubt nicht an weiteren Alleingang

Liverpools Matip glaubt nicht an weiteren Alleingang

Liverpool Ex-Bundesligaprofi Joel Matip vom FC Liverpool rechnet in der kommenden Saison mit einem härteren Konkurrenzkampf um die englische Meisterschaft.

„Ein Alleingang wie jetzt in dieser Saison wird sehr schwierig“, sagte der Verteidiger dem „kicker“. „Selbst ein Zweikampf ist unwahrscheinlich, weil so viele gute Vereine mitmischen: Manchester United, Manchester City, Chelsea - sie alle sind hungrig“, sagte der 28-Jährige, der vor seinem Wechsel vor vier Jahren in der Bundesliga für den FC Schalke 04 spielte. Matip nannte zudem Leicester City, den FC Arsenal und Tottenham Hotspur als mögliche Konkurrenten.