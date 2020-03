Coronavirus-Pandemie : Londons Bürgermeister bittet Premier-League-Clubs um Hilfe

London Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan die Fußballclubs aus der britischen Hauptstadt um Hilfe gebeten.

Wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, schrieb Khan einen Brief an mehrere Premier-League-Clubs, darunter der FC Chelsea und der FC Arsenal, sowie an einige Vereine der Zweiten Fußball-Liga.