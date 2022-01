Premier League : Lukaku „nicht glücklich“ bei Chelsea - Tuchel „überrascht“

London Stürmer-Star Romelu Lukaku hat seine Unzufriedenheit über seine aktuelle Situation beim FC Chelsea unter Trainer Thomas Tuchel geäußert.

Zuletzt wieder Aufschwung

Der belgische Nationalspieler Lukaku war beim Premier-League-Club auch wegen Verletzungen in dieser Saison erst zu 13 Liga-Einsätzen gekommen und hatte dabei fünf Tore erzielt. „Ich bin nicht zufrieden mit der Situation, aber ich darf nicht aufgeben“, sagte Lukaku. Zuletzt hatte der Teamkollege der deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz unter Coach Tuchel wieder mehr Einsatzzeiten erhalten und in zwei Liga-Spielen in Serie getroffen.