Premier League : Man City auf Meisterkurs - Liverpool siegt souverän

Manchester War's das mit der Meisterschaft? Für Chelsea ist sie nach der Niederlage gegen Manchester City vorerst kein Thema mehr. Auch Coach Thomas Tuchel scheint nicht mehr an eine Aufholjagd zu glauben.

Und so schwang in den Worten des deutschen Trainers schon eine gewisse Resignation mit. „Wir werden nicht aufgeben“, betonte er am Samstag nach dem knappen 0:1 (0:0) im Etihad-Stadion zwar, „aber wenn City weiter jedes Spiel gewinnt, kann sie niemand mehr einholen“. Titelverteidiger Man City wirkt nach zwölf Siegen in Serie und mit 13 Punkten Vorsprung auf Chelsea derzeit tatsächlich uneinholbar.