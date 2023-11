Premier League Man City mit Remis gegen Liverpool - Havertz erlöst Arsenal

Haaland brachte in seinem 48. Ligaspiel mit seinem 50. Treffer die Gastgeber in Führung. So schnell erreichte kein Spieler in Englands höchster Liga diese Marke. Trent Alexander-Arnold traf zehn Minuten vor Schluss zum 1:1. Das Unentschieden nutzte der FC Arsenal dank eines späten Kopfballtores des eingewechselten Nationalspielers Kai Havertz beim 1:0 (0:0) beim FC Brentford zum Sprung an die Tabellenspitze.