Premier League : Man City und Liverpool torreich - Man United schlägt Chelsea

London Nach dem Turbostart ins Meisterrennen für Jürgen Klopp und Pep Guardiola bahnt sich eine umgehende Neuauflage des Premier-League-Titelduells der Vorsaison an.

Auch wenn sich City anfänglich durchaus schwer tat, wirkte der Kantersieg wie schon am Vortag Liverpools Auftritt als deutliches Statement in Richtung der Titel-Konkurrenz. Bis zum direkten Duell am zweiten November-Wochenende sehen beide Trainer noch Verbesserungsbedarf. Guardiola vermisste den „Rhythmus“. Klopp sagte: „Wir sind früh in der Saison, und da passieren ein paar Fehler, die während der Saison nicht mehr passieren.“