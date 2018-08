später lesen Premier League Man United immer tiefer in die Krise - 0:3 gegen Tottenham FOTO: Dave Thompson FOTO: Dave Thompson Teilen

Tottenham Hotspur hat die Krise beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United weiter verschärft. Die Spurs siegten am Montag auswärts in Old Trafford 3:0 (0:0) und feierten damit den dritten Sieg im dritten Spiel. dpa