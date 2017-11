später lesen Premier League Man United siegt gegen Watford - Leicester schlägt Spurs FOTO: Mike Egerton FOTO: Mike Egerton Teilen

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League nach zwei Auswärtsniederlagen in Serie einen Sieg in der Fremde gefeiert. Beim FC Watford mit dem ehemaligen Bremer Sebastian Prödl setzte sich Man United am Dienstagabend mit 4:2 (3:0) durch. dpa