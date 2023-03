Premier League : Manchester City legt im Fernduell mit Arsenal vor

Manchester Titelverteidiger Manchester City hat im Duell mit dem FC Arsenal um die englische Fußball-Meisterschaft den Rückstand zunächst wieder verkürzt.

Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann daheim 2:0 (1:0) gegen Newcastle United, das einen weiteren Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze kassierte. Mit nun 58 Punkten rückte City bis auf zwei Zähler an Arsenal heran.

Nach zuletzt fünf Auswärtsspielen nacheinander gingen die Gastgeber mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan im Etihad-Stadium nach einer Viertelstunde in Führung. Phil Foden stürmte mit einem Sololauf durch die gesamte Abwehr von Newcastle und hatte Glück, dass sein Schuss noch entscheidend abgefälscht wurde.

Newcastle verpasste bei seinen wenigen, aber guten Gelegenheiten den möglichen Ausgleich, ehe Bernardo Silva (67.) für Manchester den entscheidenden zweiten Treffer nachlegte. Der ansonsten nur selten in Szene gesetzte Top-Torjäger Erling Haaland hatte den Ball zuvor weitergeleitet. Insgesamt genügte Guardiolas Mannschaft eine solide Leistung zum Erfolg. Am 14. März empfängt City RB Leipzig zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League.