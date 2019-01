später lesen Premier League Manchester City mit Arbeitssieg in Überzahl FOTO: Martin Rickett FOTO: Martin Rickett Teilen

Twittern

Teilen



Manchester City bleibt in der Premier League an Tabellenführer FC Liverpool dran. Der englische Fußball-Meister kam am Montagabend zum Abschluss des 22. Spieltages in Überzahl zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. dpa