Premier League : Manchester City verliert Stadtderby bei Man United

Manchester Der englische Fußballmeister Manchester City hat das Stadtderby gegen den Rekordmeister Man United 0:2 (0:1) verloren und Liverpools Chancen auf eine sehr frühe Meisterschaft erhöht.

Sollten Man City und Liverpool jeweils ihre nächsten beiden Liga-Spiele gewinnen, könnte Liverpool am 21. März im Heimspiel gegen Crystal Palace die erste Meisterschaft seit 30 Jahren feiern. Falls City auch am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FC Arsenal keine Punkte holt, könnte Liverpool schon am 16. März im Derby beim FC Everton den Titel klarmachen. In der Premier-League-Tabelle hat Man City als Zweiter 25 Punkte Rückstand auf den FC Liverpool und nur noch die theoretische Chance, den Titel zu verteidigen.