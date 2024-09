Fußball-Premier-League Manchester City wieder ohne Sieg - Hürzelers erste Pleite

Meister Manchester City hat zum zweiten Mal nacheinander in der englischen Premier League einen Sieg verpasst. Sechs Tage nach dem turbulenten Remis im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal musste sich das Team von Trainer Pep Guardiola mit einem 1:1 (1:0) bei Newcastle United zufriedengeben. Der FC Liverpool und Aston Villa könnten am sechsten Spieltag am Spitzenreiter in der Tabelle vorbeiziehen.