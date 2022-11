Premier League : Manchester United: Glazers erwägen Verkauf des Clubs

Manchester Die amerikanischen Eigentümer von Manchester United denken über einen Verkauf des englischen Premier-League-Clubs nach.

Wie der Fußballverein mitteilte, prüft die Glazer-Familie „eine externe Finanzierung, um das Wachstum zu fördern“. Dafür werde der Vorstand „alle strategischen Alternativen in Betracht ziehen, einschließlich neuer Investitionen in den Club, einen Verkauf oder andere Transaktionen, die das Unternehmen betreffen“, hieß es in einer Mitteilung.

Heftige Kritik an den umstrittenen Glazers

Am Ende dieser Saison ist es zehn Jahre her, dass die Red Devils letztmals die englische Meisterschaft gewannen. Die Rivalen Manchester City und FC Liverpool haben United vorerst abgehängt. Selbst das Old Trafford, einst ein Vorzeigestadion, ist in einem schlechten Zustand. Dass eine Sanierung des Stadions nötig ist, geht auch aus der Ankündigung vom Dienstagabend hervor.