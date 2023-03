Englischer Pokal Manchester United im FA-Cup-Halbfinale

Beim 3:1 (0:1) im Viertelfinale gegen den Premier-League-Rivalen FC Fulham traf der frühere Profi von Bayern München und RB Leipzig am Sonntag in der 77. Minute zum 2:1. Die Gäste waren in der 50. Minute durch Aleksandar Mitrovic in Führung gegangen. Nach einer Roten Karte gegen Fulhams Willian (72.), der auf der Linie mit der Hand eine Chance vereitelte, glich Bruno Fernandes (75.) aus. Mitrovic schubste nach dem Platzverweis für seinen Teamkollegen den Schiedsrichter und musste dann ebenfalls mit Rot vorzeitig in die Kabine. Die doppelte Überzahl nutzte United durch den österreichischen Nationalspieler Sabitzer und Fernandes (90.+6).