später lesen Seit 86 Jahren im Stadion ManCity-Profis laufen mit Rentnerinnen ein FOTO: Martin Rickett FOTO: Martin Rickett Teilen

Twittern

Teilen



Viele Fans des englischen Fußballmeisters Manchester City erinnern sich noch sehr gut an nicht so erfolgreiche Zeiten der Skyblues. Aber nur wenige haben so viele Spiele erlebt wie die 102 Jahre alte Vera Cohen und ihre 98 Jahre alte Schwester Olga Halon. dpa