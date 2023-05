Fußball Marcelo Bielsa neuer Nationaltrainer von Uruguay

Bielsa soll die bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde gescheiterten „Urus“ zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA führen. Erste große Herausforderung für den zweimaligen Weltmeister mit Bielsa ist die Copa America im kommenden Jahr in den USA. Bielsas erste Auftritte werden voraussichtlich im Juni die Freundschaftsspiele gegen Nicaragua und Kuba sein. Die südamerikanische WM-Qualifikation beginnt im September.