Kurzzeit-Intermezzo 2006 : Matthäus bereut noch immer schnellen Abschied aus Brasilien

Berlin Lothar Matthäus bereut auch nach 15 Jahren noch seinen vorzeitigen Abschied als Trainer des brasilianischen Clubs Atletico Paranaense.

Er mache sich heute noch Vorwürfe, dass er seine Jungs in Brasilien damals habe hängen lassen, schrieb der Fußball-Rekordnationalspieler in seiner wöchentlichen Kolumne bei Sky. „Das ist das Einzige, was ich in meiner Karriere gerne ändern würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte“, sagte der 59-Jährige.