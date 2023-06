PSG-Star Mbappé-Brief hat „Transfermarkt auf den Kopf gestellt“

Unlängst hatte der 24 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 erst betont, auch in der kommenden Saison für PSG zu spielen - Mbappés Vertrag ist noch bis zum 30. Juni 2024 gültig. Die Option für eine Verlängerung will er nicht ziehen, wie er den Vereinsbossen per Brief mitteilte.