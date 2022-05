Ligue 1 : Mbappé: „Ich bin Franzose und bleibe in Frankreich“

Mbappé: „Ich bin Franzose und bleibe in Frankreich“

Paris Stürmerstar Kylian Mbappé hat seine Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain auch mit seiner Verwurzelung in Frankreich begründet.

„Ich bin Franzose und bleibe in Frankreich“, sagte Mbappé in Paris. Das sei auch eine sentimentale Frage. „Meine Geschichte hier ist noch nicht zu Ende, ich habe noch schöne Kapitel zu schreiben.“ Seine Entscheidung habe er schon in der vergangenen Woche getroffen, auf Bitten des Clubs aber noch geheim gehalten. Club-Präsident Nasser Al-Khelaifi äußerte sich erfreut: „Wir behalten den besten Spieler der Welt.“