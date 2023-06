Französischer Superstar Mbappé: PSG ist derzeit einzige Option

Ein Brief Mbappés an die PSG-Vereinsbosse, in dem er schrieb, eine Option zur Verlängerung nach der nächsten Saison nicht nutzen zu wollen, hat für großen Wirbel gesorgt. Auch über einen Abschied in diesem Sommer ist danach spekuliert worden, denn nur noch in dieser Transferperiode würde ein Wechsel dem französischen Meister eine Ablösesumme einbringen. Vor allem der spanische Rekordmeister Real Madrid ist an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert.