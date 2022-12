Ligue 1 : Mbappé und Neymar Optionen für Paris-Spiele in dieser Woche

Mbappé und Neymar Optionen für Paris-Spiele in dieser Woche

Kylian Mbappé könnte bereits am Mittwoch wieder für Saint-Germain spielen. Foto: Francois Mori/AP/dpa

Paris Der französische Star-Fußballer Kylian Mbappé steht nach dem verlorenen WM-Finale einem Medienbericht zufolge vor einem schnellen Comeback auf dem Platz.

Wie die Fachzeitung „L'Équipe“ berichtet, könnte der 24-Jährige für seinen Club Paris Saint-Germain schon in dieser Woche für die ersten Pflichtspiele nach der WM-Pause auflaufen. PSG spielt am Mittwoch gegen den RC Strasbourg und am Sonntag beim RC Lens. Der argentinische Weltmeister Lionel Messi ist hingegen noch nicht nach Paris zurückgekehrt.