Fußball Medien: Auch Rotterdams Slot auf Liverpools Trainer-Liste

Slot arbeitet seit der Saison 2021/22 erfolgreich bei Feyenoord, wo er die Nachfolge von Dick Advocaat angetreten hatte. Gleich in seiner Premierensaison kam er mit Rotterdam ins Europacup-Finale der Conference League, ein Jahr später führte er den Club zum Meistertitel in den Niederlanden. Am vergangenen Sonntag gewann Rotterdam unter Slot das nationale Pokal-Endspiel.