Fußball-Weltmeister von 1982 : Medien: Einbruch bei Rossi am Tag seiner Trauerfeier

Rom Am Tag der Trauerfeier für den ehemaligen Fußball-Weltmeister Paolo Rossi soll es nach italienischen Medienberichten einen Einbruch in sein Haus gegeben haben.

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, sollen Diebe in das Haus der Familie in Bucine bei Arezzo in der Toskana eingedrungen sein. Die Untersuchungen dauerten am Abend noch an. Rossi war in der Nacht zum Donnerstag mit 64 Jahren gestorben. Die Trauerfeier für das Fußball-Idol war am Samstag mit Fernsehübertragung im Dom im norditalienischen Stadt Vicenza.