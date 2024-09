Fußball-Transfers Medien: Hummels liegt Vertrag der AS Rom vor

Für Hummels wäre es die erste Auslandsstation der Karriere. Der langjährige Bundesligaprofi hat bislang nur für Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Insgesamt absolvierte der Verteidiger 442 Bundesligaspiele (33 Tore) und 90 Champions-League-Partien (fünf Tore). Sein letztes von 78 Länderspielen machte Hummels im vergangenen November beim 0:2 in Österreich. Für die Heim-EM in diesem Sommer war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz starker Leistungen am Saisonende nicht nominiert worden.