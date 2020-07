Nationaltorwart : Medien: Ter Stegen vor OP und Vertragsverlängerung bei Barça

Barcelona Dem deutschen Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht nach Medienberichten ein bewegter Sommer bevor.

Der 28-Jährige stehe mit dem FC Barcelona nicht nur vor einer schwierigen Herausforderung in der Champions League, sondern auch vor einer wichtigen Vertragsverlängerung - und möglicherweise auch vor einer Operation. Ter Stegen habe trotz mehrerer Behandlungen noch Beschwerden an der Patellasehne im rechten Knie und erwäge deshalb, sich operieren zu lassen, berichteten am Samstag die Fachzeitung „AS“ und andere spanische Medien.