Premier League Medien: Trainer Erik ten Hag bleibt bei Manchester United

Manchester · Manchester gewinnt den FA Cup, kommt unter Trainer ten Hag in der Premier League aber nicht in Schwung. Er steht in der Kritik, die Suche nach Nachfolgern läuft. Nun die Wende - offenbar.

12.06.2024 , 08:49 Uhr

Trainer Erik ten Hag soll bei Manchester United bleiben. Foto: Jon Super/AP/dpa

Erik ten Hag bleibt nach übereinstimmenden Medienberichten beim englischen Premier-League-Club Manchester United. Demnach habe eine zweiwöchige Saisonanalyse von Eigentümer Sir Jim Ratcliffe zur Entscheidung geführt, den bis Sommer 2025 laufenden Vertrag mit dem 54-jährigen Niederländer zu verlängern. Zuvor war über eine Trennung von ten Hag spekuliert worden, da die „Red Devils“ in der Liga nur den enttäuschenden achten Platz belegt hatten, es war die schlechteste Platzierung seit Gründung der Premier League 1992. Ten Hag holte mit dem Traditionsclub, der 2013 zuletzt englischer Meister war, allerdings den FA Cup und besiegte im Finale Meister und Stadtrivale Manchester City (2:1). Gespräche mit potenziellen Nachfolgern hatte es bereits gegeben, darunter mit Thomas Tuchel. Doch der Ex-Bayern-Coach sagte laut Medien ab. Ten Haag ist seit 2022 im Amt. Der Niederländer, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern München trainierte, soll auch auf der Kandidatenliste des deutschen Fußball-Rekordmeisters gestanden haben. © dpa-infocom, dpa:240612-99-365403/2

(dpa)