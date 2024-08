Premier League Meister Manchester City startet mit Sieg bei Chelsea

Bei den Gastgebern saß erstmals in einem Pflichtspiel der neue Trainer Enzo Maresca auf der Bank, der im Sommer verpflichtet wurde. Maresca war in der vergangenen Saison mit Leicester City in die Premier League aufgestiegen und hatte sich dann nach nur einem Jahr Richtung London verabschiedet. Der Italiener ist bereits der fünfte Chelsea-Trainer in weniger als zwei Jahren nach Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard und Mauricio Pochettino.