Serie A Meistertrainer Spalletti verlässt Neapel für Sabbatical

Spalletti hatte Napoli in dieser Saison sensationell zum dritten Meistertitel der Vereinshistorie geführt. Es war der erste Erfolg in der Serie A seit 1990, als noch Weltstar Diego Maradona am Fuße des Vesuvs spielte. Schon seit einiger Zeit verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der Trainer den Club im Sommer verlassen wird. „Alles ist klar und besprochen, es muss nur noch kommuniziert werden“, hatte Spalletti schon jüngst auf Reporterfragen nach seiner Zukunft geäußert. Zwischen Coach und Präsident soll es gekriselt haben.