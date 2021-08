Fußball-Superstar : Messi auf Jobsuche: Kontakt mit PSG-Coach

Barcelona Lionel Messi soll ziemlich geschockt sein. So wie unzählige Barcelona-Fans. Wie geht es weiter mit dem 34 Jahre alten Argentinier? Die Spekulationen sprießen. Er selbst schweigt vorerst.

Die Erholung vom Familienurlaub in Florida und auf Ibiza war nur einen Tag nach dem Ferienende der Messis dahin. Vater Jorge, der Messi auch managt, soll Medienberichten zufolge noch am Donnerstag mit Vertretern von Paris Saint-Germain gesprochen haben. Und Sohn Lionel soll laut dem britischen Magazin „The Athletic“ kurzerhand PSG-Coach Pochettino selbst kontaktiert haben. Details aus dem Gespräch unter Landsmännern wurden erstmal nicht bekannt.

Doch auch Manchester City soll weiter und laut „Marca“ die erste Option sein, zumal dort Pep Guardiola weiter trainiert und damit der Coach, unter dem Messi in Barcelona erst richtig aufblühte. Auch der Name des FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel fiel in manchen Berichten.

Klar ist: ein Verein muss sich einen Messi leisten können. Klar ist auch, dass Messi nach insgesamt unfassbaren 35 Titeln mit dem FC Barcelona mit noch weiteren Ansprüchen kommt. Mit 34 Jahren hat der Argentinier nicht mehr so viele Karrierejahre vor sich. Ende kommenden Jahres will er mit Argentinien bei der WM noch mal groß auftrumpfen - erst recht, nachdem er vor ein paar Wochen mit dem Gewinn der Copa América den ersten großen Titel mit der Nationalmannschaft bejubelt hatte.

Spekulationen, dass er womöglich nun schon zu Inter Miami wechseln könnte, dem Club von David Beckham in der amerikanischen MLS, oder sich ein „Millionärserlebnis“ in Katar („El Mundo deportivo“) gönnt, erscheinen eher sehr fraglich für Messi, der sich seit langem mit seiner Frau und den drei Söhnen an der Küste in Castelldefels südlich von Barcelona heimisch fühlt und nun vor einem neuen Karriereabschnitt steht, wenn in den wundersamen Wendungen der vergangenen 18 Monate nicht noch eine weitere Riesenüberraschung eintritt.