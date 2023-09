Fußball Messi: Entspanntes Kicken in der Major League Soccer

In dem etwas kuriosen Interview in seinem Haus in Miami plauderte Messi über den Alltag der Familie, seine engsten Freunde in der argentinischen Nationalmannschaft und seine modischen Vorlieben. So erzählte er Granados beispielsweise, dass seine Söhne Toast-Brot und heiße Schokolade frühstücken und bei Inter Miami in der Kinderabteilung Fußball spielen, dass er mit seiner Frau Antonela Roccuzzo nach dem Mittagessen Serien schaut, dass er zu viel Zeit mit dem Handy verbringt und nicht mit einer Bohrmaschine umgehen kann. Außerdem sagte Messi, dass er gerne noch ein weiteres Kind hätte. „Ich warte noch auf ein Mädchen“, sagte der Vater von drei Söhnen.