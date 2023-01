Fußball-Stars : Messi gegen Ronaldo: PR der Superlative bei den Saudis

Riad 2,5 Millionen Euro für eine Meet-and-Greet-Karte. Wenn Messi gegen Ronaldo spielt, geht es immer um mehr als nur Fußball. Das weiß auch Saudi-Arabien. Schauplatz ist Riad.

Hohe Antrittsgage

Wie sinnvoll der Trip mit dem Flug in der Nacht, Ankunft am frühen Mittwochmorgen, Showtraining in Katar am gleichen Tag, dem Spiel am Donnerstag und der Rückreise danach nach Paris ist, auch aus Fitness-Sicht ist, bleibt dahingestellt. Schließlich steht in knapp einem Monat schon das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in Paris gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München an. Angeschlagen traten unter anderem der ehemalige RB-Leipzig-Profi Nordi Mukiele und Italiens Marco Verratti die Kurzreise jedenfalls erst gar nicht mit an.