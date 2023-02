Weltmeister : Messi hätte sich Maradona bei WM-Triumph gewünscht

Buenos Aires Weltmeister Lionel Messi hat die gestorbene Fußball-Legende Diego Maradona beim WM-Triumph Argentiniens in Katar vermisst.

Am 18. Dezember 2022 hatte sich Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft im Endspiel gegen Frankreich zum Weltmeister gekrönt. Für Messi war es der Höhepunkt seiner Karriere in der Nationalmannschaft. Bei ihrer Rückkehr nach Argentinien feierten Millionen Fans die „Albiceleste“ genannte Mannschaft um ihren 35 Jahre alten Kapitän. Es war der erste WM-Gewinn für die Südamerikaner seit Maradona die Argentinier in Mexiko 1986 mit der „Hand Gottes“ zum Titel geführt hatte.