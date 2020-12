Barça-Star : Messi lässt Zukunft offen: „Weiß nicht, ob ich gehen werde“

Barcelona Der argentinische Fußballstar Lionel Messi hält sich einen Abgang vom FC Barcelona im Sommer weiter offen.

Auch auf die Frage, welcher Club ihn interessieren könnte, antwortete Messi ausweichend. „Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich konzentriere mich auf das, was wir in diesen sechs Monaten machen können. Es wäre nicht gut, Dir zu sagen, was ich machen werde, weil ich es nicht weiß“, sagte Messi dem Interviewer Jordi Évole.