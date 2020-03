Coronavirus : Messi spendet eine Million Euro an zwei Krankenhäuser

Barcelonas Superstar Lionel Messi hat Geld an Krankenhäuser gespendet. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa.

Barcelona Für den Kampf gegen das Coronavirus hat Barça-Star Lionel Messi einem Medienbericht zufolge eine Million Euro an zwei Krankenhäuser gespendet - eines in der katalanischen Metropole und ein anderes in seiner argentinischen Heimat.

Das Krankenhaus „Hospital Clínic“ in Barcelona bestätigte die finanzielle Unterstützung des Weltfußballers, ohne aber eine genaue Summe zu nennen. „Diese Spende wird unter anderem für die Forschung und den Erwerb von Beatmungsgeräten zur Versorgung schwerkranker Patienten verwendet“, hieß es.