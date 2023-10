Fußball Messi spricht Klartext: Keine Rückkehr zu Barcelona

„Danach werde ich die Ferien in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, in aller Ruhe und mit meinen Leuten“, sagte Doppeltorschütze Messi nach dem 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation mit der Albiceleste gegen Peru und ergänzte: „Im Januar werde ich wieder zurückkehren, um die Vorsaison zu beginnen. Ich werde von vorne anfangen und mich wie immer so gut wie möglich vorbereiten.“