Transfermarkt Messis Miami-Pläne verzücken Medien und Sportler in den USA

„Das ist ganz offensichtlich der größte Transfer“, sagte US-Nationalspieler Walker Zimmerman. „Es erinnert ein wenig daran, als Beckham kam. Man sieht, wie die Liga sich in den 15 Jahren seither verändert hat und hoffentlich wird man in 15 Jahren all das Wachstum sehen, dass von dieser Ergänzung kommt. Ich denke, es ist eine großartige Sache.“