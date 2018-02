später lesen Deutscher WM-Gegner Mexiko gewinnt Freundschaftsspiel gegen Bosnien-Herzegowina Teilen

Die Fußball-Nationalmannschaft aus Mexiko hat das erste von drei Testspielen auf US-amerikanischem Boden gewonnen. Der deutsche WM-Gruppengegner besiegte am Mittwoch (Ortszeit) im texanischen San Antonio die Nationalelf aus Bosnien-Herzegowina 1:0 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Mexikos Verteidiger Hugo Ayala in der 65. Minute für den entscheidenden Treffer beim Spiel im Alamodome. Kurz vor dem Ende der Partie kassierte der bosnische Mittelfeldakteur Almir Bekic (84.) wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte. Im nächsten Freundschaftsspiel treffen die Mexikaner am 23. März im kalifornischen Santa Clara auf Island. Das dritte und abschließende Spiel in den USA findet am 27. März im texanischen Arlington statt. Der Gegner steht hierbei noch nicht fest. Die DFB-Auswahl bekommt es im ersten WM-Gruppenspiel am 17. Juni in Moskau mit Mexiko zu tun.