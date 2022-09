Serie A : Mihajlovic nicht mehr Trainer des FC Bologna

Bologna Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna hat die Zusammenarbeit mit Trainer Sinisa Mihajlovic beendet.

„Das war die schwierigste Entscheidung in meiner Amtszeit als Bologna-Präsident“, sagte Clubchef Joey Saputo. Mihajlovic kämpft seit 2019 gegen Leukämie, Ende März dieses Jahres hatte er sich wieder in Behandlung begeben müssen. Bologna belegt in der Serie A aktuell nur den 16. Platz