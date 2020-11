Serie A : Milans Star Ibrahimovic trifft per Fallrückzieher

Mailand Die AC Mailand bleibt dank eines spektakulären Tores von Zlatan Ibrahimovic Tabellenführer der Serie A. Der 18-malige italienische Fußball-Meister setzte sich mit 2:1 (1:0) bei Udinese Calcio durch und kann damit am sechsten Spieltag nicht mehr vom Spitzenplatz verdrängt werden.

Der 39 Jahre alte Ibrahimovic traf in der Schlussphase per Fallrückzieher zum 2:1 (83. Minute). Der Schwede hat damit bislang in allen seinen vier Serie-A-Einsätzen in dieser Saison getroffen, es war sein siebter Saisontreffer. Zwei Spiele verpasste der Schwede wegen seiner Corona-Infektion.