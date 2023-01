UEFA : Mini-Reform für Nations League und Turnier-Qualifikation

Nyon Im Erfolgsfall könnte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach der EM 2024 mehr Partien in der Nations League bestreiten. Auch das Format für die WM- und EM-Qualifikation ändert sich leicht.

Nach der EM 2024 in Deutschland wird es in der Nations League für die Sieger und Zweitplatzierten der höchsten Liga ein neues Viertelfinale mit Hin- und Rückspielen geben. Bislang zogen die topplatzierten Teams der vier Gruppen direkt in ein Final Four ein. Zudem gibt es eine Abstiegsrelegation. Das entschied das Exekutivkomitee des Kontinentalverbands in Nyon.