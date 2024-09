Belastung im Fußball Mintzlaff: Vielleicht Länderspiele „ersatzlos streichen“

In der Debatte um die Belastungen im Profifußball hat der ehemalige Vorstandschef von RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, eine Nachjustierung des FIFA-Kalenders ins Spiel gebracht. Vor dem Hintergrund der neuen Club-WM sagte Mintzlaff, der mittlerweile als einer der Geschäftsführer das gesamte Sportprogramm von Red Bull verantwortet, in einem Interview dem „Kicker“: „Natürlich weiß ich, dass wieder Spiele für die Spieler dazukommen und wir das Thema Belastung genau im Auge behalten müssen. Und ja, per se gehören Spieler eingebunden, weil sie ja dort auch spielen müssen.“