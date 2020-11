Nations League : „Mister Abseits“ im Team Spaniens gegen Deutschland

Madrid Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique hat Stürmer Álvaro Morata für die nächsten Länderspiele unter anderem gegen Deutschland in die Nationalmannschaft zurückgeholt.

Noch im vergangenen Jahr hatte der damalige Nationaltrainer Robert Moreno auf den bei Real Madrid unter Vertrag stehenden und an Juventus Turin ausgeliehen Morata verzichtet. Am 17. November tritt die Mannschaft von Joachim Löw in Sevilla in der Nations League gegen Spanien an.