Ligue 1 : Mit Messi, Mbappé und Neymar: PSG verliertin Rennes

Rennes Paris Saint-Germain hat die zweite Auswärtsniederlage in der französischen Fußball-Meisterschaft nacheinander kassiert. Das Superstar-Ensemble um den argentinischen Weltmeister Lionel Messi verlor bei Stade Rennes mit 0:1 (0:0).

Nach dem 1:3 im Spitzenspiel bei RC Lens am 1. Januar war es erst die zweite Niederlage des Titelverteidigers in dieser Saison in der Ligue 1. Mit 47 Punkten führt PSG, Gegner des FC Bayern im Achtelfinale der Champions League, zwar weiterhin die Tabelle an, hat aber nur noch drei Punkte mehr als Lens, das am Samstag 1:0 gegen AJ Auxerre gewonnen hatte. Mit fünf Punkten Rückstand ist auch Olympique Marseille in Sichtweite. Rennes ist Fünfter.