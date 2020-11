La Liga : Mit Trikots und Trauerflor: FC Barcelona gedenkt Maradona

Barcelona Superstar Lionel Messi und der FC Barcelona haben am Sonntag mit emotionalen Gesten des früheren argentinischen Fußball-Weltstars Diego Maradona gedacht.

Nach seinem Treffer in der 73. Minute zum 4:0 (2:0)-Endstand im Meisterschaftsspiel gegen CA Osasuna zog der mehrmalige Weltfußballer sein Barcelona-Trikot aus und zeigte sich im schwarz-roten Trikot mit der Nummer 10 des argentischen Clubs Newell's Old Boys. Anschließend schickte Messi Kusshände in Richtung Himmel, schaute nach oben und bekreuzigte sich danach. Messi und sein Landsmann Maradona hatten - zu unterschiedlichen Zeiten - für den Verein gespielt.

In der Liga liegt Barcelona zehn Punkte hinter Spitzenreiter Real Sociedad San Sebastian. Der Tabellenführer kam am späten Sonntagabend zu einem 1:1 (1:1) gegen den Dritten FC Villarreal. Gerard hatte den Gast per Elfmeter in der sechsten Minute in Führung gebracht, Mikel Oyarzabal erzielte ebenfalls per Strafstoß (33,) den Ausgleich.