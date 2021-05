Ligue 1 : Monaco wieder auf Champions-League-Platz - Paris patzt

Monacos Trainer Niko Kovac steht am Spielfeldrand. Foto: Uwe Anspach/dpa

Monaco Die AS Monaco hat im Kampf um die Champions-League-Teilnahme einen wichtigen Auswärtssieg verbuchen können.

Das Team des früheren Bayern-Trainers Niko Kovac gewann bei Stade Reims mit 1:0 (1:0). Monaco überholte damit Olympique Lyon wieder und belegt vor den letzten beiden Spieltagen in der Ligue 1 mit einem Vorsprung von einem Zähler Rang drei. Der Belgier Eliot Matazo (21.) erzielte den wichtigen Treffer, der frühere Leverkusener Kevin Volland stand in der Startformation. Lyon hatte am Samstag vorgelegt, sein Heimspiel mit 4:1 gegen den FC Lorient gewonnen.