Fußball Montella tritt Kuntz-Nachfolge in der Türkei an

Kuntz (60) war am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden worden, nachdem die Türkei in der Vorwoche 2:4 gegen Japan verloren hatte. „Einer meiner größten Träume war es, während der Heim-EM in Deutschland an der Seitenlinie als Trainer der türkischen Nationalmannschaft zu stehen - leider bleibt das jetzt nur noch ein unerfüllter Traum“, schrieb der langjährige deutsche U21-Auswahlcoach auf seiner Website.