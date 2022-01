Premier League : Müder Tuchel nach Rückschlag für Chelsea

London Der frisch gekürte Welttrainer Thomas Tuchel hat nach dem nächsten Punktverlust des FC Chelsea in der Premier League eine große Müdigkeit eingestanden - auch bei sich selbst.

Enger Spielplan

Der Champions-League-Sieger trifft am Sonntag in einem Londoner Stadtduell auf Tottenham Hotspur. Es wird seit Anfang November bereits das 21. Pflichtspiel für Chelsea sein. Eine weitere freie Woche werde es in der folgenden Spielpause geben, die im internationalen Rahmenkalender vorgesehen ist, kündigte Tuchel an, der seit knapp einem Jahr Chelsea-Trainer ist.