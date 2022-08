Medienbericht : Münchner Stürmer Zirkzee vor Rückkehr nach Anderlecht

München Bayern Münchens Stürmer Joshua Zirkzee steht angeblich vor einer Rückkehr zum RSC Anderlecht.

Zirkzee war schon in der vergangenen Saison vom deutschen Fußball-Rekordmeister an den belgischen Rekordmeister ausgeliehen gewesen. Für eine Weiterverpflichtung war der Niederländer, der in München noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023 hat, aber zu teuer. In seiner Zeit bei Anderlecht erzielte er in 47 Spielen 18 Treffer und legte 13 Tore vor.