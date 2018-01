später lesen Arsenal-Gerüchte Mustafi scherzt über Draxler-Wechsel nach London FOTO: Kirsty Wigglesworth FOTO: Kirsty Wigglesworth Teilen

Für Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi ist der Wechsel von Julian Draxler nach London bereits beschlossene Sache. „Deswegen ist er ja eigentlich hier“, scherzte Mustafi am Mikrofon des Senders DAZN am Rande eines Basketballspiels in London. dpa