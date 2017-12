später lesen Premier League Mustafi trifft bei Arsenal-Sieg gegen Crystal Palace FOTO: Alastair Grant FOTO: Alastair Grant Teilen

Die deutschen Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi bleiben mit dem FC Arsenal in der Premier League an den internationalen Plätzen dran. Die Gunners gewannen am Donnerstagabend im Londoner Stadtduell bei Crystal Palace 3:2 (1:0). dpa